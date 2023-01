Prime Video lanceert vrijdag 'Shotgun Wedding'

In 'Shotgun Wedding' nodigen Darcy (Jennifer Lopez) en Tom (Josh Duhamel) hun geliefde maar zeer eigenzinnige families uit voor hun bruiloft op een unieke locatie.

Eenmaal daar krijgt het stel koudwatervrees en alsof dat nog niet genoeg bedreiging was voor het feest, is plotseling ieders leven in gevaar als het hele gezelschap wordt gegijzeld. 'Tot de dood ons scheidt', krijgt een heel nieuwe betekenis in dit hilarische, adrenaline-verhogende avontuur wanneer Darcy en Tom hun geliefden moeten redden - als ze elkaar niet eerst vermoorden.

Geregisseerd door Jason Moore

Geschreven door Mark Hammer

Met in de hoofdrollen Jennifer Lopez, Josh Duhamel en Lenny Kravitz

Vanaf 27 januari wereldwijd in première op Prime Video.