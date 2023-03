Prime Video bevestigt twee nieuwe series voor James May

Prime Video stuurt James May naar India voor de derde aflevering van zijn 'Our Man In...' serie. Na het succes van 'James May: Our Man in Japan', en 'James May: Our Man in Italy', zal de nieuwe serie May meenemen op een groots avontuur van 4500 km door het Indiase subcontinent.

May begint zijn reis in Mumbai en reist naar het noorden via Udaipur om het Holi festival mee te maken, voordat hij naar Rajasthan gaat. Vervolgens doorkruist hij Delhi, Agra en Jaipur - de zogenaamde 'gouden driehoek' - voordat hij de Ganges in oostelijke richting volgt naar de heilige stad Varanasi. Vervolgens een reis naar Kolkata, gevolgd door de Himalaya heuvels rond Darjeeling, voordat hij eindigt in de natuurlijke schoonheid van de Sundarbans.

De serie zal het team achter de vorige series herenigen, waaronder de voor een BAFTA-genomineerde regisseur Tom Whitter ('James May's Toy Stories', 'Cars of the People') en uitvoerend producent Will Daws ('James May's Toy Stories', 'George Clarke's Amazing Spaces').

May zal ook zijn gastronomische avonturen in de keuken voortzetten als hij keukens uit de hele wereld probeert te maken in 'Oh Cook! Series Two', die op 24 mei van start gaat op Prime Video.

'Oh Cook!' bewijst opnieuw dat je geen gastronomische tovenaar hoeft te zijn om heerlijk eten te maken. De serie gaat verder met Mays reis van keukenkluns naar bekwame kok, terwijl hij de meest verrukkelijke gerechten ter wereld onder handen neemt en de trucjes onder de knie krijgt die goed eten geweldig maken, met ingrediënten die je gewoon in je plaatselijke winkel kunt kopen en dat alles zonder de gebruikelijke trucjes op televisie.

'Ik ben eerder in India geweest en het is betoverend. Ik kan niet wachten om terug te gaan voor de derde serie van 'Our Man In...',' zei James May. 'En voor de fans van 'Oh Cook!' is het ook de perfecte gelegenheid om mijn daal te perfectioneren.'

'We hebben de fans van 'Onze Man In...' gevraagd wat ze graag als volgende willen zien, en deze fantastische reis was de duidelijke favoriet', aldus Dan Grabiner, hoofd Originals, UK & Northern Europe, Prime Video. 'We kunnen niet wachten om James en het team weer op pad te sturen voor een nieuw avontuur.'

Beide series worden geproduceerd door Plum Pictures en worden exclusief gelanceerd op Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden.