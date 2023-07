Populaire Netflix-serie 'Élite' krijgt een achtste seizoen

Pas op 20 oktober komt de immens populaire serie 'Élite' beschikbaar op Netflix, maar de streaminggigant heeft intussen laten weten dat er ook nog een achtste reeks komt van de Spaanse hitserie.

Het verhaal van de leerlingen op de prestigieuze middelbare school Las Encinas is nog niet uitverteld. Met een zevende seizoen op komst kijken fans al reikhalzend uit naar de release op 20 oktober. En deze week kregen ze nog meer goed nieuws. Want Netflix heeft officieel bevestigd dat er ook nog een achtste seizoen komt.

In dat achtste seizoen keert een deel van de originele cast terug. En naar goede traditie zullen ook in seizoen 8 een aantal nieuwe gezichten hun opwachting maken, onder meer Ane Rot en Nuno Gallego.

Maar eerst is het uiteraard aftellen naar het zevende seizoen van de hitserie. De trailer laat alvast, ook al even traditioneel, niets aan de verbeelding over.

