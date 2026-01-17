'Pole to Pole with Will Smith' zondag nieuw op National Geographic
De 7-delige docuserie 'Pole to Pole with Will Smith' gaat in première op 18 januari op National Geographic en is ook te streamen op Disney+. De serie is geproduceerd door Westbrook Studios, Nutopia en Protozoa.
Van de Zuidpool tot de Noordpool sluit Will Smith zich aan bij zeven uitzonderlijke expedities om de geheimen van ’s werelds meest extreme omgevingen te ontdekken waarbij hij zijn mentale en fysieke veerkracht tot het uiterste drijft.
Bij de start van 2026 neemt Will Smith het publiek mee op de ultieme ontdekkingsreis in de nieuwe National Geographic-original serie 'Pole to Pole with Will Smith'. De 7-delige docuserie gaat op 18 januari wereldwijd in première op National Geographic en is de volgende dag te streamen op Disney+. De serie, die vijf jaar in de maak was, volgt Will over alle zeven continenten: van de ijsvelden van Antarctica tot de jungles van de Amazone, de bergen van de Himalaya, de woestijnen van Afrika, de eilanden van de Stille Oceaan en de ijsbergen van de Noordpool.
Geïnspireerd door zijn overleden mentor om de grote vragen van het leven te onderzoeken, stort Will zich gedurende 100 dagen in ongelooflijke uitdagingen: op ski’s naar de Zuidpool, een gigantische anaconda vangen, een giftige tarantula melken, bergen beklimmen en duiken onder het ijs van de Noordpool. Hij reist van pool tot pool in het gezelschap van wetenschappers, ontdekkingsreizigers en lokale experts.
Verteld met de cinematografische kunde, toegang en authenticiteit die alleen National Geographic kan bieden, combineert dit unieke avontuur baanbrekende wetenschap, milieuverhalen en gedurfde expedities. Onder begeleiding van experts, wetenschappers en ontdekkingsreizigers helpt Will mee aan wereldprimeurs op wetenschappelijk gebied en smeedt hij diepe menselijke connecties. Van de Waorani-gemeenschap in de Amazone tot de San-mensen in de Kalahari, hun kennis en veerkracht bieden waardevolle lessen over onze toekomst op de planeet. 'Pole to Pole with Will Smith' is een epische wereldwijde onderneming, gedefinieerd door uithoudingsvermogen, verwondering en hoop.
'Deze reis was anders dan alles wat ik ooit heb gedaan, soms was ik bang dat ik het misschien niet zou overleven! Het is een ontdekkingstocht, niet alleen naar de grenzen van de planeet, maar ook naar enkele van de meest bijzondere mensen die daar leven', zei Smith. 'Van het koudste ijs tot de diepste jungles: de schoonheid van onze wereld inspireerde elke stap met ontzag en hoop.'
'Pole to Pole with Will Smith' werd geproduceerd door Westbrook Studios, Nutopia en Protozoa voor National Geographic. Will Smith is de host en uitvoerend producent. Voor Westbrook zijn Terence Carter en Miguel Melendez uitvoerend producent. Voor Nutopia zijn Jane Root en Peter Lovering uitvoerend producent, en Tom Williams is co-uitvoerend producent. Voor Protozoa zijn Darren Aronofsky en Ari Handel uitvoerend producent. Voor National Geographic zijn Sean D. Johnson en Bengt Anderson uitvoerend producent, en Tom McDonald is executive vice president Content. Na One Strange Rock en Welcome to Earth is POLE TO POLE WITH WILL SMITH Will’s derde project met National Geographic.
'Pole To Pole with Will Smith', vanaf 18 januari om 20.00 uur op National Geographic of stream op Disney+.
https://www.natgeotv.com/nl
Meer artikels over National Geographic Channel
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- 'Pole to Pole with Will Smith' zondag nieuw op National Geographic
- Kijk de nieuwe politiedramaserie 'ALPHA 00' op NPO 3
- Dan keert 'Sturm der Liebe' terug op VTM GOLD
- Axelle Red ontvangt Lifetime Achievement Award en treedt op tijdens de MIA's
- Ziggo en Ajax verbinden fans en clubiconen in nieuwe uitvoering van 'Dit is mijn club'
- Ziggo Sport pakt groots uit voor de Marokkaanse Afrika Cup-finale
- Petra De Sutter leert vertragen in 'De Columbus'
- Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'
- '3 Op Reis' trekt verder door Zweden
- Buitenlandminister David van Weel bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag live vanuit Leeuwarden
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Q-dj’s Maarten & Dorothee verdubbelen het netto jaarloon van een Q-luisteraar in slechts 60 seconden
- Joris van den Berg wint Theo Koomen Award 2025
- 'De Lach van JOE' is terug!
Multimedia SPOTLIGHT
-
Verdubbel je jaarloon in 60 seconden!
-
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
-
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
-
Derde seizoen van 'Euphoria' binnenkort op HBO Max
-
Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord
-
Exclusieve kijk achter de schermen van BK-winst Thibau Nys
-
'De Tafel van Gert' is terug vanaf 19 januari
-
Aster Nzeyimana bekent: 'Bestemming X' blijft in België
-
Kijk dit voorjaar naar het laatste seizoen van 'The Boys' op Prime Video
-
Kijk het nieuwe seizoen van 'Industry' op HBO Max
-
Frustraties steken de kop op in 'Bestemming X'
-
Kijk de eerste beelden van 'De Twaalf: De Botoxmoorden'
-
Tante Rita keert terug in de midseizoensfinale van 'Familie'
-
Dit zie je in 2026 op Netflix
-
Kijk de eerste beelden van de nieuwe fictiereeks 'All in'
-
Netflix deelt de officiële trailer van 'Agatha Christie’s Seven Dials'
-
Ontdek de eerste beelden van 'Juliet' seizoen 2
-
'Welkom Aan Boord' vliegt weer uit!
-
Netflix kondigt zesde seizoen 'Emily in Paris' aan
-
Netflix lost trailer van 'The Rip' met Ben Affleck en Matt Damon
-
Ode aan Circus Camillein 'JAMES & Co'
-
'De Rechtbank' opent opnieuw de deuren
-
Benjamin maakt geen goede beurt in 'Winter Vol Liefde'
-
Het verboden woord is terug!
-
Maarten & Dorothee verdubbelen jaarloon in 60 seconden
-
Ontdek de officiële trailer van 'Megan', seizoen 2
-
Dit is de eerste afvaller van 'Bestemming X'
-
Elodie Gabias leert het vakjargon van urologie in 'Een Echte Job'
-
Vanaf maandag is 'Florentina' je nieuwe afspraak bij VTM
-
Aster in 'Bestemming X': 'Dit zijn mijn twee finalisten'
Kijktip van de dag
De vijftienjarige Lara werd geboren in een mannelijk lichaam, maar wil als meisje door het leven gaan. Haar dagelijkse leven bestaat uit het innemen van hormoonremmers en wachten op vrouwelijke hormoontherapie en de operatie die uiteindelijk haar geslacht zal afstemmen op haar identiteit. Ondertussen streeft ze haar droom na: ballerina worden.
'Girl', film uit 2018 van Lukas Dhont met oa. Victor Polster, om 20.30 uur op Play.