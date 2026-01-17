'Pole to Pole with Will Smith' zondag nieuw op National Geographic

De 7-delige docuserie 'Pole to Pole with Will Smith' gaat in première op 18 januari op National Geographic en is ook te streamen op Disney+. De serie is geproduceerd door Westbrook Studios, Nutopia en Protozoa.

Van de Zuidpool tot de Noordpool sluit Will Smith zich aan bij zeven uitzonderlijke expedities om de geheimen van ’s werelds meest extreme omgevingen te ontdekken waarbij hij zijn mentale en fysieke veerkracht tot het uiterste drijft.

VOpK730zYV4

Bij de start van 2026 neemt Will Smith het publiek mee op de ultieme ontdekkingsreis in de nieuwe National Geographic-original serie 'Pole to Pole with Will Smith'. De 7-delige docuserie gaat op 18 januari wereldwijd in première op National Geographic en is de volgende dag te streamen op Disney+. De serie, die vijf jaar in de maak was, volgt Will over alle zeven continenten: van de ijsvelden van Antarctica tot de jungles van de Amazone, de bergen van de Himalaya, de woestijnen van Afrika, de eilanden van de Stille Oceaan en de ijsbergen van de Noordpool.

Geïnspireerd door zijn overleden mentor om de grote vragen van het leven te onderzoeken, stort Will zich gedurende 100 dagen in ongelooflijke uitdagingen: op ski’s naar de Zuidpool, een gigantische anaconda vangen, een giftige tarantula melken, bergen beklimmen en duiken onder het ijs van de Noordpool. Hij reist van pool tot pool in het gezelschap van wetenschappers, ontdekkingsreizigers en lokale experts.

Verteld met de cinematografische kunde, toegang en authenticiteit die alleen National Geographic kan bieden, combineert dit unieke avontuur baanbrekende wetenschap, milieuverhalen en gedurfde expedities. Onder begeleiding van experts, wetenschappers en ontdekkingsreizigers helpt Will mee aan wereldprimeurs op wetenschappelijk gebied en smeedt hij diepe menselijke connecties. Van de Waorani-gemeenschap in de Amazone tot de San-mensen in de Kalahari, hun kennis en veerkracht bieden waardevolle lessen over onze toekomst op de planeet. 'Pole to Pole with Will Smith' is een epische wereldwijde onderneming, gedefinieerd door uithoudingsvermogen, verwondering en hoop.

'Deze reis was anders dan alles wat ik ooit heb gedaan, soms was ik bang dat ik het misschien niet zou overleven! Het is een ontdekkingstocht, niet alleen naar de grenzen van de planeet, maar ook naar enkele van de meest bijzondere mensen die daar leven', zei Smith. 'Van het koudste ijs tot de diepste jungles: de schoonheid van onze wereld inspireerde elke stap met ontzag en hoop.'

'Pole to Pole with Will Smith' werd geproduceerd door Westbrook Studios, Nutopia en Protozoa voor National Geographic. Will Smith is de host en uitvoerend producent. Voor Westbrook zijn Terence Carter en Miguel Melendez uitvoerend producent. Voor Nutopia zijn Jane Root en Peter Lovering uitvoerend producent, en Tom Williams is co-uitvoerend producent. Voor Protozoa zijn Darren Aronofsky en Ari Handel uitvoerend producent. Voor National Geographic zijn Sean D. Johnson en Bengt Anderson uitvoerend producent, en Tom McDonald is executive vice president Content. Na One Strange Rock en Welcome to Earth is POLE TO POLE WITH WILL SMITH Will’s derde project met National Geographic.

'Pole To Pole with Will Smith', vanaf 18 januari om 20.00 uur op National Geographic of stream op Disney+.