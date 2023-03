'Perfect Addiction' nieuw op Prime Video

MMA-trainer Sienna Lane (Kiana Madeira) dacht dat ze eindelijk haar leven op orde had: een mooi appartement, haar droombaan en Jax ( Matthew Noszka), de liefde van haar leven. Jax en Sienna leken een onbreekbaar koppel te zijn.

Sienna trainde Jax om de ultieme MMA underground kampioen te worden. Alles voelde perfect ... totdat het mis ging, toen ze Jax betrapte op het vreemdgaan met haar jongere zusje.

Geconfronteerd met het ultieme verraad van haar vriend en zusje, zint Sienna op wraak en wil Jax raken waar het het meeste pijn doet: in de ring. De perfecte gelegenheid doet zich voor in de vorm van Kayden Williams (Ross Butler). Kayden is humeurig en ongedisciplineerd, maar zonder twijfel een geweldige vechter. Kayden en Sienna beseffen al snel dat ze, om hun doelen te bereiken, moeten samenwerken om Jax in de ring te verslaan. Maar als Sienna en Kayden buiten de ring nader tot elkaar komen, wordt de weg naar de kampioenstitel iets ingewikkelder.

'Perfect Addiction', vanaf vrijdag 24 maart op Prime Video.