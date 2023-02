Overname van Eleven Sports door DAZN is helemaal rond

DAZN Group, het grootste 'direct to consumer' sportstreamingbedrijf ter wereld, heeft de overname van de ELEVEN Group en het Amerikaanse social media-bureau Team Whistle afgerond. Dat is vandaag bevestigd.

Met deze overname toont DAZN zijn ambitie om het belangrijkste sportplatform ter wereld te worden. De fans krijgen toegang tot de beste sportcontent en een brede waaier aan andere producten en diensten, zoals gaming, e-commerce en sociale activiteiten.

Dankzij de indrukwekkende rechtenportefeuille van Eleven wordt DAZN ‘the home of football’ in Europa. DAZN beschikte al over de rechten van populaire sportcontent in Duitsland, Italië, Japan, Spanje, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de VS, en voegt daar nu België, Portugal en Taiwan aan toe. De rechten in België omvatten binnenlands en buitenlands voetbal, maar ook de populaire Amerikaanse sporten. Het rechtenportfolio in Portugal telt belangrijke internationale voetbalrechten, zoals de Engelse Premier League en de UEFA Champions League, terwijl de rechten in Taiwan toegang geven tot de lokale honkbalwedstrijden.

Team Whistle heeft meer dan 700 miljoen volgers op alle kanalen en genereert vijf miljard views per maand op zijn groeiend distributienetwerk. Dankzij dit sociaal bereik kan DAZN op innovatieve manieren connecteren met nieuwe en bestaande fans. Whistle zal de rechten en het talent van DAZN optimaal benutten om een meerwaarde te creëren buiten het platform, een breder publiek uit te bouwen en fans naar betaalde diensten en content te leiden.

Er komen dus meer mogelijkheden om fans te bereiken en te betrekken via social media, waardoor DAZN de perfecte partner is voor rechtenhouders. Via een grootschalig en innovatief platform kunnen zij hun content live uitzenden, in contact komen met hun wereldwijde fanbase en deze verder uitbreiden.

Shay Segev, CEO van DAZN Group: 'Vandaag is een belangrijk moment. We heten ELEVEN en Team Whistle officieel welkom in de DAZN-familie. Deze overname is belangrijk voor onze voortdurende groei. We verwerven de beste sportrechten, we breiden uit in nieuwe markten in België, Portugal en Taiwan, en we vergroten ons bereik en onze betrokkenheid op social media door het netwerk en de expertise van Team Whistle. Deze overeenkomst zorgt voor een schaalvergroting en maakt van DAZN de wereldwijde leider in innovatie en disruptie. DAZN is nu de ultieme sportbestemming.'