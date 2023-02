'Opal Hunters: Red Dirt Road Trip' te zien op Discovery

Foto: © Discovery 2023

De jonge Australische opaalzoeker James 'JC' Curuana is erachter gekomen dat het vinden van de kostbare kleurige edelstenen geen eenvoudig klusje is. Om het echte vak te leren en ervan te kunnen leven, wendt hij zich daarom tot de ervaren opaaldelver Rod Manning die hem gedurende drie maanden aan een extreme crash course onderwerpt.