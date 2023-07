Op het menu bij Disney+ in augustus

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star. We geven je graag een overzicht van wat je in augustus mag verwachten.

THE BEAR S2

Originele serie

FX's veelgeprezen originele serie 'The Bear' gaat over eten, familie, de waanzin van de sleur, de schoonheid van het gevoel van urgentie en alle donkere, duistere schaduwkanten die daarbij komen kijken. Terwijl de jonge chef-kok Carmy en zijn team werken om hun broodjeszaak om te toveren tot een plek van de bovenste plank, ondernemen ze elk hun eigen transformerende reis, waarbij ze gedwongen worden om het verleden onder ogen te zien en na te denken over wie ze in de toekomst willen zijn.

2 augustus

Alle afleveringen beschikbaar

ONLY MURDERS IN THE BUILDING S3

Originele serie

In het derde seizoen onderzoeken Charles, Oliver & Mabel (gespeeld door Steve Martin, Martin Short & Selena Gomez) een moord achter de schermen van een Broadway-show. Ben Glenroy (Paul Rudd) is een Hollywoodster wiens Broadwaydebuut wordt afgebroken door zijn vroegtijdige dood. Geholpen door co-ster Loretta Durkin (Meryl Streep) begint ons trio aan hun moeilijkste zaak tot nu toe, terwijl regisseur Oliver wanhopig probeert zijn show weer in elkaar te zetten. Curtains up!

8 augustus

In première met twee afleveringen, daarna wekelijks een nieuwe aflevering

GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3

Marvelfilm

In 'Guardians of the Galaxy Vol. 3' van Marvel Studios ziet onze geliefde groep buitenbeentjes er een beetje anders uit. Peter Quill (Chris Pratt), die nog steeds lijdt onder een verschrikkelijk verlies, moet zijn team bijeenbrengen en beginnen aan een riskante, missie vol actie om het universum te verdedigen en Rocket te beschermen. Ondertussen dreigt een nieuwe, onvoorspelbare kracht de Guardians voorgoed ten val te brengen.

2 augustus

STAR WARS: AHSOKA

Serie Disney+ Original



'Star Wars: Ahsoka' speelt zich af na de val van het Keizerrijk en volgt de voormalige Jedi-ridder Ahsoka Tano terwijl ze een opkomende bedreiging voor een kwetsbaar sterrenstelsel onderzoekt.

23 augustus

In première met twee afleveringen, daarna wekelijks een nieuwe aflevering

THE RANDALL SCANDAL: LOVE, LOATHING & VANDERPUMP [16+]

Originele documentaire

Je hebt ongetwijfeld al gehoord over #Scandoval, maar het meest explosieve schandaal dat achter de schermen van 'Vanderpump Rules' woedt is The Randall Scandal. Deze documentaire van ABC News Studios en LA Times Studios vertelt het ongelooflijke verhaal van B-filmmagnaat Randall Emmett die beroemd werd na zijn verloving met Bravo-megaster Lala Kent. Wanneer hun relatie in het openbaar instort en er een bitter voogdijconflict ontstaat, raakt Randall verwikkeld in heel wat beschuldigingen en rechtszaken die Hollywood op zijn grondvesten doen schudden.

4 augustus

GODFATHER OF HARLEM S3

In het derde seizoen gaat Bumpy Johnson door met zijn strijd voor de controle over Harlem tegen de Cubaanse maffia uit het naburige Spanish Harlem. Door zijn strijd tegen de Cubaanse maffia worden Bumpy, zijn geliefden en zijn gemeenschap niet alleen het doelwit van de rivaliserende Italianen, maar ook van meedogenloze Latijnse huurmoordenaars en zelfs van de CIA. In 'Godfather of Harlem' botsen de criminele onderwereld en de burgerrechtenbeweging met elkaar tijdens een van de meest turbulente tijden in de Amerikaanse geschiedenis.

30 augustus

