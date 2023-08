Ontdek de trailer voor het nieuwe seizoen van 'The Bear' op Disney+

Het tweede seizoen volgt Carmen 'Carmy' Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) en Richard 'Richie' Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) terwijl ze hun broodjeszaak omtoveren tot een plek van de bovenste plank.

Terwijl ze het restaurant helemaal strippen onderneemt de groep hun eigen transformerende reis, waarbij ze elk gedwongen worden om het verleden onder ogen te zien en na te denken over wie ze in de toekomst willen zijn.

Natuurlijk blijkt het enige wat moeilijker is dan het runnen van een restaurant het openen van een nieuw restaurant. Het team moet jongleren met de krankzinnige bureaucratie van vergunningen en aannemers, en de schoonheid en creatieve kwelling van menuplanning. De overgang brengt ook een nieuwe focus op gastvrijheid met zich mee. Het hele personeel wordt gedwongen om op nieuwe manieren samen te komen en de grenzen van hun capaciteiten en relaties op te zoeken, maar ze leren ook wat het betekent om dienstbaar te zijn, zowel naar de gasten toe als naar elkaar.

Naast White, Edebiri en Moss-Bachrach schitteren ook Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas en Matty Matheson in de serie, met Edwin Lee Gibson, Oliver Platt en nieuwkomer Molly Gordon in terugkerende rollen.

De veelgeprezen serie sleepte in het eerste seizoen ook talloze prijzen in de wacht, waaronder een AFI TV Program of the Year, een WGA Award, PGA Award, Film Independent Spirit Award, American Cinema Editors Award en ACE Eddie Award. Jeremy Allen White won ook de comedy acteerprijs van de Golden Globes, SAG Awards en Critics Choice Awards.

FX's 'The Bear' is gemaakt door Christopher Storer ('Ramy', 'Eighth Grade'), die optreedt als uitvoerend producent samen met Joanna Calo ('BoJack Horseman', 'Undone'), Hiro Murai ('Atlanta', 'Station Eleven') van Super Frog, Josh Senior en Matty Matheson, met Tyson Bidner ('Ramy') als producent. De serie wordt geproduceerd door FX Productions.