Nog een nieuw seizoen van 'Welcome To Plathville' op TLC

Het rommelt nog steeds in de ooit zo hechte familie Plath, zoals te zien is in het nieuwe seizoen van 'Welcome to Plathville'. Als aanstichtster wordt Olivia gezien, de vrouw van oudste zoon Ethan die zich te vaak negatief uitspreekt over de conservatieve familie die tot haar komst op een zeer traditionele manier leefde – zonder televisie, zonder internet en zonder andere moderne zaken.

Ofschoon Olivia eerst een welkome brug vormde voor de jongere kinderen Micah en Moriah om ook de andere wereld te ontdekken, keren zij zich nu tegen haar. Haar afwezigheid bij de memorial van broer Josh zette kwaad bloed – ook bij Ethan – net als haar openbaarmaking dat moeder Kim de creditcard van Ethan zou misbruiken, iets wat volgens anderen genuanceerder ligt.

Terwijl Olivia en Ethan een trip naar Europa maken om aan hun eigen relatie te werken, verlaat Moriah hun huis om op zichzelf te gaan wonen in Florida. Micah is druk met zijn modellencarrière in Los Angeles, maar keert voor even terug om de familiekwestie thuis te bespreken met zijn ouders. Die zitten ondertussen zelf in de afwikkeling van hun scheiding, waarbij Kim inmiddels op zichzelf is gaan wonen. Om en om zijn de jonge kinderen bij haar en bij Barry, wat tot op heden allemaal erg harmonieus lijkt te gaan. Dat wel.

'Welcome To Plathville' is vanaf woensdag 20 september om 22.30 uur te zien bij TLC.