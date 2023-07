Nieuwe serie 'Van Go' dinsdag nieuw op Discovery

Een aantal jaar geleden verruilde Brett Lewis zijn vaste huis voor een mini-van die hij ombouwde tot een huis op wielen. Hij kreeg zoveel positieve reacties en aanvragen dat hij besloot er zijn werk van te maken.

Inmiddels bouwt hij met zijn bedrijf Chewy Design Co. de mooiste, handigste en gezelligste mobile homes die passen bij de wensen van zijn klanten. Met elk verzoek komt een nieuwe uitdaging en dat is precies wat Brett zo leuk vindt aan zijn werk.

Zo krijgt hij in de eerste aflevering van het nieuwe programma 'Van Go' de vraag van een Mexicaanse kok om diens busje om te bouwen tot een foodtruck waarmee hij door het land kan toeren. Dat betekent dat er in de kleine laadruimte niet alleen een bed, maar ook een uitgebreide keuken moet passen. Het is iets wat Brett nog nooit gedaan heeft, dus pakt hij de klus maar al te graag aan. Met zijn medewerkers Matt en Cole en de hulp van een bevriende monteur maken ze er een sfeervol restaurant op wielen van.

'Van Go', vanaf dinsdag 25 juli om 21.30 uur op Discovery.