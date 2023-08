Nieuwe serie 'Rust Valley Restorers' op Discovery

Mike Hall is een van de meest opmerkelijke autorestaurateurs die er zijn. De zelfverklaarde 'Hippie Capitalist' (denk dreadlocks en gulle lach) bezit een weiland van twee hectare dat vol staat met afgedankte oude voertuigen die hij in de afgelopen veertig jaar bij elkaar verzameld heeft.

De 62-jarige autoliefhebber die vooral altijd als bouwaannemer gewerkt heeft en auto’s erbij deed als hobby, schat dat er zo’n 2 miljoen dollar aan roest staat. Tijd om er eindelijk echt wat geld mee te verdienen. Daarom is hij Rust Bros gestart om samen met zijn zoon Connor en goede vriend Avery ‘Muscle Car MacGyver’ Shoaf de pareltjes uit zijn collectie op te knappen en te verkopen.

Het is te zien in de vermakelijke nieuwe serie 'Rust Valley Restorers'. De vraag is alleen of de excentrieke autoverzamelaar (zijn zoon noemt hem liever een ‘hoarder’) na al die jaren zo makkelijk afstand kan doen van zijn auto’s. Zelfs een half verroeste bumper doet hij niet zomaar weg. Kan hij zijn passie omzetten in keiharde cash en zijn business succesvol maken?

'Rust Valley Restorers', vanaf donderdag 10 augustus om 20.30 uur op Discovery.