Nieuwe serie 'Rise Of The Billionaires' op Discovery

De opkomst van het internet is om meerdere redenen opzienbarend te noemen. Niet alleen vanwege de ongekende mogelijkheden die het bracht en die onze wereld onomkeerbaar veranderde, maar ook omdat het vooral een kleine groep tech-ondernemers was die in korte tijd extreem veel macht en miljarden naar zich toe wist te trekken.

Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg en de Google-oprichters Sergey Brin en Larry Page werden de rijksten op aarde door op het juiste moment de juiste ideeën te lanceren.

De fascinerende vierdelige serie 'Rise of the Billionaires' verkent de opkomst en volwassenwording van het internet, inclusief alle groeipijnen en controverses die het met zich meebracht. In deel 1 (1994-2001) dat de treffende titel Gold Rush heeft, gonst het nog van het optimisme over wat inderdaad een nieuwe goudkoorts was – opnieuw in California. We zien de stralende jonkies Bezos en Musk enthousiast vertellen over hun bedrijven, tot de dotcom-crisis voor een realitycheck zorgde.

Deel 2 (1997-2008) zoomt onder meer in op Brin, Page en Zuckerberg die als jonge studenten de macht grepen met hun revolutionaire vindingen en in no-time miljardair werden. Het internet lijkt volwassen te worden in het derde deel (2007-2013) als het wereldwijd niet meer weg te denken is en ook steeds meer omarmd wordt door politici om hun boodschappen te verkondigen. Dat blijkt ook steeds meer een keerzijde te hebben, zoals te zien is in het vierde deel (2016 tot nu) waarin de eerste haarscheurtjes komen in de machte imperiums die geen antwoord weten op fakenews, beïnvloeding van verkiezingen en massale online haatberichten, die - zoals in Myanmar - zelfs tot bloedige burgeroorlogen leidden. De miljardairs leiden er geen financiële schade door en houden zich alweer bezig met nieuwe revolutionaire ideeën, zoals het veroveren van de ruimte of het creëren van een parallelle metaverse. Of is dat – zo wordt in de serie cynisch gesteld – om de huidige wereld te verlaten die er door hun vindingen niet altijd even mooier op geworden is…

'Rise Of The Billionaires', vanaf zondag 4 juni om 20.30 uur op Discovery.