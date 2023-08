Nieuwe meeslepende originele serie 'The Other Black Girl' op Disney+

Disney+ heeft de spannende trailer en poster voor 'The Other Black Girl' onthuld. De originele serie is gebaseerd op de bestseller van Zakiya Dalila Harris en gaat 13 september in première op Disney+.

Nella, een redactioneel assistent, is het beu om het enige Zwarte meisje te zijn in haar bedrijf en is dus enthousiast wanneer Hazel wordt aangenomen. Wanneer Hazel echter snel carrière maakt, belandt Nella in een neerwaartse spiraal en ontdekt ze dat er iets sinister gaande is in het bedrijf.

In de serie van tien afleveringen schitteren Sinclair Daniel, Ashleigh Murray, Brittany Adebumola, Hunter Parrish, Bellamy Young, Eric McCormack en Garcelle Beauvais in de hoofdrollen.

'The Other Black Girl' is uitvoerend geproduceerd door Rashida Jones, Adam Fishbach, Zakiya Dalila Harris, Jordan Reddout, Gus Hickey, Tara Duncan, Marty Bowen en Wyck Godfrey van Temple Hill. Jordan Reddout en Gus Hickey zijn mede-showrunners. 'The Other Black Girl' is geproduceerd door Onyx Collective.