Nieuw seizoen van 'You, Me & My Ex' op TLC

Kun je vrienden blijven met je ex? Een prettig contact is altijd handig, maar wat als de band zo hecht is dat je elkaar elke dag ziet of belt, terwijl je ondertussen in een andere relatie zit?

Dat dat voor de nodige fricties – en jaloezie – kan zorgen, is opnieuw goed te zien in het nieuwe seizoen van 'You, Me & My Ex.' De’Andre en Rowan gingen drie jaar geleden uit elkaar, maar zijn nog goede vrienden en Rowan heeft nog altijd een erg goede band met De’Andre’s moeder. Voor Elodie, de nieuwe vriendin van De’Andre, valt dat duidelijk niet helemaal goed. Houdt hun relatie wel stand?

Ook Alex en Stephen zijn nog steeds best friends, ondanks dat Alex inmiddels een nieuwe relatie heeft met Caroline én een baby verwacht! Caroline wil daarom dat Alex en Stephen wat meer afstand van elkaar nemen, maar Stephen zou juist graag een rol als peetvader willen. Matt gaat nog een stapje verder en laat zijn ex Chelsea inwonen in het huis van hem en zijn nieuwe vriendin Kenzie die daar niet echt op zat te wachten.

De spanningen bij April lopen helemaal hoog op. Zij scheidde van Roy en trouwde met buurman John die gescheiden was van Loren. Maar de band met haar ex Roy bleef zo close dat het weer tot frictie leidde met John. Het nieuwe seizoen begint dan ook met een verrassende mededeling!

'You, Me & My Ex', vanaf donderdag 29 juni om 21.30 uur op TLC.