Nieuw seizoen van 'Traffic Cops' op Discovery

Met diefstallen, inbraken, overvallen en een enorme toename aan autocriminaliteit door minderjarigen, heeft de verkeerspolitie van Derbyshire dagelijks de handen vol.

In het nieuwe seizoen van 'Traffic Cops' volgen we opnieuw hun belangrijke en gevaarlijke werk op de voet. We rijden mee als ze achter een groep inbrekers aanrijden die in een gestolen auto gevlucht zijn en zoeken mee naar de dieven van een bestelbusje van een pakketbezorger die niet terugdeinzen om grof geweld te gebruiken.

Tussen het gewone verkeer is het elke keer weer een afweging maken hoe hard je achter de overvaller en wegmisbruikers mag jagen, maar met een strak gecoördineerde samenwerking tussen de verschillende politiewagens, de hulp van talloze CCTV-camera’s en af en toe een sluwe ketting met kraaienpoten weten ze toch menig automobilist tot stoppen te dwingen.

'Traffic Cops', vanaf woensdag 12 juli om 20.30 uur op Discovery.