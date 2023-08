Nieuw seizoen van 'The Repair Shop' op Discovery

De toegewijde restaurateurs van 'The Repair Shop' verbazen weer iedereen met het herstellen van oude vervallen items. Zelfs een gebroken glas weet Kirsten Ramsay dit keer weer helemaal heel te krijgen.

Het is ook niet zomaar een stuk glaswerk, het betreft een handgedecoreerde ‘kiddush’, dat in de Joodse traditie elke vrijdag wordt gebruikt om de Sabbath in te luiden. Cyndy en Jack kochten het ooit voor de bar mitswa van hun zoon, maar lieten het 25 jaar geleden vallen. Ze bewaarden de talloze stukjes zorgvuldig en hopen dat het weer hersteld kan worden, zodat ze het aan hun inmiddels 50-jarige zoon kunnen schenken.

Bijzonder is ook het houten looppaardje ‘Toby’ dat de opa van Marjorie ooit maakte toen zij nog een kleuter was. Toby is inmiddels wat gerafeld en mist zijn duwframe. Kan houtbewerker Will Kirk Toby weer in zijn oude glorie herstellen? De items die de klanten meenemen, geven ook vaak een mooi kijkje in de geschiedenis, zoals bij de leren hoed die Nicole meeneemt en die 43 jaar lang gedragen is door haar opa op de vismarkt waar hij werkte en waarop hij meerdere zware kisten tegelijk kon dragen. Een manier van vervoeren die hier nu niet meer gebeurt, maar een herinnering die Nicole wel graag wil bewaren door de bijzondere ‘bobbin hat’ door leerexpert Susie Fletcher te laten repareren.

'The Repair Shop', iedere werkdag vanaf maandag 14 augustus om 19.30 uur op Discovery.