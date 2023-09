Nieuw seizoen van 'Skin A&E' op TLC

De gespecialiseerde huidkliniek van 'Skin A&E' is weer geopend. Een team van vooraanstaande dermatologen behandelt hier patiŽnten die vaak geen behandeling kunnen krijgen via de nationale gezondheidsdienst.

Cysten, lipomen, huiduitgroeisels, moedervlekken en wratten worden verwijderd met alle mogelijke technieken: van vloeibaar maken, afscheren of wegbranden tot doorboren of ouderwets uitknijpen. Geen patiënt is hetzelfde en elke keer komen de artsen weer voor nieuwe verrassingen en uitdagingen te staan.

Zo vestigt Dr. Adil een persoonlijk record wanneer hij een lipoom verwijdert van de rug van de 26-jarige Megan, terwijl Dr. Toby Nelson zijn eigen record verbreekt door dertien lipomen bij één patiënt aan te pakken, inclusief het allereerste vingerlipoom in de kliniek. Met de operaties verbeteren de doorgewinterde dermatologen niet alleen de huid van de patiënt, maar ook het leven dat door de aandoening voor velen vaak een zware opgave was.

'Skin A&E', vanaf maandag 11 september om 21.30 uur op TLC.