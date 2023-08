Nieuw seizoen van 'Salvage Hunters: The Restorers' op Discovery

Een echte antiekhandelaar kan niet zonder een goede restaurateur. Daarom hebben bekende handelaren als Drew Pritchard altijd een netwerk van de beste ambachtslieden om oude items op te knappen voor de verkoop.

In een nieuw seizoen van 'Salvage Hunters: The Restorers' zien we weer hoe degelijk en toegewijd ze hierbij te werk gaan. Houtbewerker Robin Johnson besteedt veel aandacht aan het keukenkabinet uit de jaren dertig dat handelaar Saxon Durrant meebrengt en ook edelsmid Nev Morris spant zich extra in voor Karyn Sparks om een gietijzeren mand om te bouwen tot een houtrooster. Karyn is een nieuwe klant voor hem, dus doet Nev extra zijn best. Ongevraagd voegt hij allemaal sierelementen toe die de mand tot een waar kunstwerk maken.

Drew zelf heeft een heel uniek item op de kop weten te tikken: een mechanische kip uit de 19e eeuw die ooit kon lopen en eieren leggen, gemaakt door de fameuze Franse speelgoedmaker Roullet & Decamps. Hij vraagt aan het restauratie-echtpaar Michael en Maria Start om het unieke exemplaar te herstellen.

'Salvage Hunters: The Restorers', vanaf dinsdag 15 augustus om 20.30 uur op Discovery.