Nieuw seizoen van 'Salvage Hunters' op Discovery

De sleutel tot het succes van een goede antiekwinkel is het hebben van uitmuntende restaurateurs. Vandaar dat handelaren als Drew Pritchard een hecht netwerk hebben van meubelmakers, houtbewerkers, stoffeerders en smeden.

Hoe ze te werk gaan is weer te zien in een nieuw seizoen van 'Salvage Hunters: The Restorers'. Ook Neville Morris is weer van de partij. Ditmaal wordt de handige smid door Drew ingeschakeld om twee oude gietijzeren kappen van straatlantaarns uit de jaren dertig te bewerken. Drew wil er vloerlampen van laten maken; een ingewikkelde opdracht waarbij Neville zijn creativiteit en kunde de vrije loop laat en Drew helemaal overdondert met het resultaat.

Houtbewerker Robin krijgt op zijn beurt een vervallen Ierse voorraadkast uit de 18e eeuw toegespeeld door handelaar Karyn die hoopt dat hij er nog wat van kan maken. En meubelmaker Craig krijgt een wel heel bijzonder item binnen: een terrazza-sofa uit de jaren zeventig die gefigureerd heeft in de scifi-serie Doctor Who. De sofa is echter in zo’n slechte staat dat je je afvraagt of restaureren nog wel zin heeft. Maar als blijkt dat een hersteld exemplaar wel 30.000 pond kan opleveren, wordt het toch wel interessant. Zelfs handelaar Tony had niet gedacht dat hij zo’n waardevol bezit in handen had. Kan Craig er nog wat van maken?

'Salvage Hunters: The Restorers', vanaf dinsdag 14 februari om 20.30 uur op Discovery.