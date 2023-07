Nieuw seizoen van 'Salvage Hunters: Classic Cars' op Discovery

Een vondst waar Drew Pritchard en Paul Cowland hun vingers bij aflikken! Het nieuwe seizoen van 'Salvage Hunters: Classic Cars' begint meteen spectaculair voor de twee autoliefhebbers als ze een Datsun 280z weten te vinden.

Deze sportieve auto uit de jaren zeventig werd destijds alleen voor de Amerikaanse markt gemaakt en het is daarom extra bijzonder om een exemplaar in Engeland tegen te komen. Voor Drew heeft het extra emotionele waarde, omdat zijn geliefde peetvader destijds naar Californië verhuisde om juist in deze Datsuns te handelen. Om nu zelf aan zo’n auto te mogen sleutelen, is een droom die uitkomt. Drew onderhandelt zelfs niet eens over de prijs, wat voor de geslepen handelaar een zeldzaamheid is.

Ook Paul is door het dolle heen en stopt al zijn energie in het opknappen van deze iconische Japanse auto die in goede staat tegen de 30.000 euro kan opbrengen. Naast de Datsun sleutelen ze dit seizoen aan nog meer iconische pareltjes, waaronder een Fiat 124 Spider, een Renault 5 Gordini en een Morris Minor Postal Van. Smullen voor de ware autoliefhebber.

'Salvage Hunters: Classic Cars', vanaf donderdag 20 juli om 21.30 uur op Discovery.