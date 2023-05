Nieuw seizoen van 'Richard Hammond's Workshop' op Discovery

Tv-presentator en autofanaat Richard Hammond (o.a. 'Top Gear') had de ultieme droom om een eigen business te beginnen in het restaureren van oude klassieke auto's.

Na een jaar worstelen met zijn drie medewerkers Neil, Anthony en Andrew gaat er nog steeds meer geld uit dan erin komt. Op dit moment werken ze aan een vervallen oldtimer, maar ook die auto kost mogelijk meer dan hij oplevert. Bankroet nadert als hij in de komende zes maanden niet op zijn minst break-even kan draaien. 'I just wanted to do cool stuff with cars', verzucht hij tegen zijn accountant. Dan moeten die auto’s alleen wel komen.

Met een kort item in een tv-programma hoopt hij wat meer bekendheid te krijgen, maar uiteindelijk moet de nieuwbakken zakenman ook andere strategische beslissingen nemen. Aan praatjes en ambities geen gebrek – maar in het nieuwe seizoen van 'Richard Hammond's Workshop' moet blijken of de enthousiaste autoliefhebber ook zakelijk genoeg is.

'Richard Hammond's Workshop', vanaf donderdag 11 mei om 21.30 uur op Discovery.