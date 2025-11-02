Nieuw seizoen van 'My 600-lb Life: Where Are They Now' bij TLC

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 2 november 2025
Het programma 'My 600-lb Life' heeft de afgelopen 15 jaar circa 135 personen geholpen om van hun extreme overgewicht af te komen, met in totaal een verlies van ruim 13.000 kilogram!

Ze werden geholpen met een bariatrische operatie door Dr. Nowzaradan, een ingreep waarbij de maag wordt verkleind zodat er minder in kan. Maar uit cijfers blijkt dat slechts 5% van de patiënten na zo’n operatie zijn gewicht laag kan houden – de rest valt helaas terug. Hoe zit dat met de patiënten uit deze serie?


In 'My 600-lb Life: Where Are They Now' worden de levens van enkele deelnemers gevolgd over een langere periode en zien we hoe ze met hun eetverslaving omgaan na hun operatie. In de eerste aflevering zijn dat Carlton en Shanel, de broer en zus die zwaar overgewicht hebben (Carlton weegt maar liefst 350 kilogram). Met hulp van Dr. Nowzaradan en een therapeut weten ze hun gewicht flink naar beneden te krijgen. Maar dan begint de strijd pas echt, die vervolgens wordt bemoeilijkt als ze door de Covid-pandemie lang niet op controle kunnen komen. Kunnen ze het op eigen houtje volhouden? En hoe vergaat het de andere deelnemers uit dit spraakmakende programma?

'My 600-lb Life: Where Are They Now', vanaf maandag 3 november om 20.30 uur op TLC.


Kijktip van de dag

logo Play Actie logo

Na een vijftien maanden durende, slopende gevechtsmissie in Irak keert de veelvuldig gedecoreerde soldaat Adam Schumann terug naar zijn gezin in Kansas. Hij probeert de draad van het normale leven weer op te pikken, maar wordt achtervolgd door traumatische oorlogsherinneringen en lijdt aan een ernstige vorm van 'survivor's guilt'.

'Thank You for Your Service', film uit 2017 met oa. Haley Bennett, om 20.35 uur op Play Actie.

NU en STRAKS op tv

