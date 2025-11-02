Nieuw seizoen van 'My 600-lb Life: Where Are They Now' bij TLC

Het programma 'My 600-lb Life' heeft de afgelopen 15 jaar circa 135 personen geholpen om van hun extreme overgewicht af te komen, met in totaal een verlies van ruim 13.000 kilogram!

Ze werden geholpen met een bariatrische operatie door Dr. Nowzaradan, een ingreep waarbij de maag wordt verkleind zodat er minder in kan. Maar uit cijfers blijkt dat slechts 5% van de patiënten na zo’n operatie zijn gewicht laag kan houden – de rest valt helaas terug. Hoe zit dat met de patiënten uit deze serie?

In 'My 600-lb Life: Where Are They Now' worden de levens van enkele deelnemers gevolgd over een langere periode en zien we hoe ze met hun eetverslaving omgaan na hun operatie. In de eerste aflevering zijn dat Carlton en Shanel, de broer en zus die zwaar overgewicht hebben (Carlton weegt maar liefst 350 kilogram). Met hulp van Dr. Nowzaradan en een therapeut weten ze hun gewicht flink naar beneden te krijgen. Maar dan begint de strijd pas echt, die vervolgens wordt bemoeilijkt als ze door de Covid-pandemie lang niet op controle kunnen komen. Kunnen ze het op eigen houtje volhouden? En hoe vergaat het de andere deelnemers uit dit spraakmakende programma?

