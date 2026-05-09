Dit zie je in mei op Cartoonito
In het Canadese bos ontdekken de speelse Baby Lemmings dat de hele wereld één grote speeltuin is! Met hun eindeloze energie en nieuwsgierigheid veranderen ze alles wat ze tegenkomen in een nieuw avontuur.
Samen met hun dierenvriendjes beleven ze vrolijke, grappige en verrassende momenten, waarbij ze laten zien dat je met fantasie en vriendschap elke uitdaging aankunt.
Kijk vanaf 25 mei elke dag om 17.55 uur naar Baby Lemmings op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!
VERSTOPPERTJE MET LAMPUT
ZATERDAG 16 MEI - ZONDAG 31 MEI
Elke weekend afleveringen vanaf 8.20 uur
Lamput is ontsnapt en de Docs zitten hem op de hielen! Deze kleverige, oranje ontsnappingskunstenaar maakt de weekenden op Cartoonito één groot avontuur. Overal kan hij opduiken, ineens verdwijnen en iedereen verrassen met zijn rekbare, wiebelige trucjes.
In elke aflevering proberen de Docs de ontsnapte Lamput weer te vangen, maar door zijn slimme vermommingen en onverwachte wendingen glipt hij hen steeds opnieuw uit handen.
Kijk vanaf 16 mei elk weekend om 8.20 uur - 12.15 uur naar de snelle en grappige avonturen van Verstoppertje met Lamput op Cartoonito!
BEN 10
MAANDAG 13 APRIL - ZONDAG 3 MEI
Elke dag afleveringen vanaf 15.25 uur
Tijdens een zomervakantie die eindeloos lang lijkt te duren ontdekt Ben Tennyson een buitenaards horloge: de Omnitrix. Dit verbazingwekkende apparaat geeft Ben de mogelijkheid om te transformeren in tien spectaculaire en krachtige buitenaardse wezens! Elk van de tien buitenaardse vormen heeft eigen krachten en beperkingen, waardoor Ben steeds moet kiezen welke transformatie het beste past bij de situatie. Tijdens zijn avonturen komt hij oog in oog te staan met verschillende buitenaardse bedreigingen en mysterieuze vijanden, terwijl hij stap voor stap leert omgaan met de kracht van de Omnitrix.
Kijk nu elke dag om 15.25 uur naar de afleveringen van seizoen 2 van 'Ben 10' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!
WIJ HOUDEN VAN
GRIZZY EN DE LEMMINGS
MAANDAG 27 APRIL - ZONDAG 10 MEI
Elke dag afleveringen vanaf 16.55 uur
Dit voorjaar presenteert Cartoonito met trots: We houden van Grizzy en de Lemmings. Van 27 april tot 10 mei staan de onhandige beer die een rustige dag wil in het huis van de boswachter, én zijn onvoorspelbare maar schattige tegenstanders in het middelpunt. Samen zijn ze het perfecte recept om te schaterlachen: een grote beer tegenover kleine onruststokers, gekke uitvindingen, dwaze streken en eindeloze humor.
De serie draait om de constante strijd tussen Grizzy en de Lemmings om het huis van de boswachter, waarbij alledaagse voorwerpen steeds opnieuw worden ingezet tot creatieve en chaotische oplossingen om te winnen.
Kijk vanaf maandag 27 april elke dag van 16.55 uur naar de afleveringen van Grizzy en de Lemmings op Cartoonito!
https://www.cartoonito.nl/
Meer artikels over Cartoonito
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Wallonië
- Ziggo brengt alle wedstrijden VriendenLoterij Eredivisie via ESPN naar alle Nederlandse huiskamers
- Dit is 'The Voice of Holland' 2026
- Kijkcijfers: 6 en 7 mei 2026
- Nieuwe series en zomerse favorieten in mei en juni op BBC NL en BBC NL+
- Highlights mei bij CANAL+, CANAL+ Action, Film1 en FilmBox
- Dit zie je in mei op Cartoonito
- Mei wordt lachen en chaos op Cartoon Network
- Minister Heleen Herbert bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Groeiend succes voor Kai Merckx op JOE: extra show op vrijdagochtend
- Qmusic brengt K3 en Donnie samen voor het Foute Anthem van 2026
- Luistercijfers: Beste aprilmaand ooit voor radio van DPG Media
- JOE-dj's Coen & Sander gaan de strijd aan met de swipe-verslaving en introduceren 'Mei Smartphonevrij'
Multimedia SPOTLIGHT
-
'The Miniature Wife' is nu nieuw te zien op Streamz
-
Er zijn nieuwe verleidsters op 'Temptation Island'
-
Thomas Smith en Begijn le Bleu blikken terug op auditie 'SYTYCD'
-
Bart De Wever ongewoon in 'A-typisch'
-
'Heel Mijn Hart': Verliefdheid na verlies?
-
Check nu de teaser van 'House of the Dragon'
-
Annelies viert haar 25ste cosmetische ingreep met een Plastic is Fantastic-feest
-
Deze talenten stoten door naar de liveshows van 'The Voice'
-
Ward Lemmelijn toont geheim mentaal wapen
-
Heeft Alex Callier een nieuwe zangeres voor Hooverphonic gevonden?
-
Camilia Blereau doet Hugo Sigal schrikken in 'Familie'
-
Bloeit er iets moois in 'So You Think You Can Dance'?
-
Andy Peelman confronteert jonge ondernemer in 'Ze Zeggen Dat'
-
Nieuw seizoen 'Alloo bij de Wegpolitie' bij VTM GO+
-
Cross Battles beloven vuurwerk in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Dit is de afvaller na de vijfde aflevering van 'De Mol'
-
Nicky zoekt noodgedwongen grotere woning in 'Blind Gekocht'
-
Repetitie loopt mis in 'So You Think You Can Dance'
-
Dit is de releasedatum van 'Heartstopper Forever'
-
Kijk vrijdag eerste studioshow van 'So You Think You Can Dance'
-
Kijk nu de hilarische trailer van 'STRIKE!' op Streamz
-
Aster Nzeyimana over zijn mediatransfer in 'Achter de Schermen'
-
Cerina wijst Marthe en Matthias terecht in 'Huis Gemaakt'
-
Kijk nu de trailer van het nieuwe seizoen 'Temptation Island'
-
'Flashback' duikt in de wilde jaren van JIM
-
Dit is de afvaller na aflevering 4 van De Mol
-
'De Container Cup' is back baby!
-
Fehmy wordt opvallend stil in nieuwe woning
-
Kijk binnenkort het nieuwe seizoen van 'Amsterdam Centraal 24/7'
-
Het verjaardagsfeest van Kiki loopt volledig uit de hand
Kijktip van de dag
Alex neemt contact op met de politie. Hij heeft cruciale informatie: er staat nóg een aanslag gepland, vandaag nog. Het team schakelt in hoogste versnelling, maar Commander Francis waarschuwt: vertrouw Alex niet te snel. Terwijl de seconden wegtikken, moet Lana beslissen hoeveel ze durft te geloven van een man die alles te verliezen heeft.
'Trigger Point', om 21.00 uur op VRT Canvas.