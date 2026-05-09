Minister Heleen Herbert bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

zaterdag 9 mei 2026

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen minister Heleen Herbert, Shirin Musa van Femmes for Freedom en admiraal bd Rob Bauer over de topontmoeting tussen president Donald Trump en president Xi Jinping.

Ook te gast topdiplomaat Ron Keller en VVD-Europarlementariër Bart Groothuis over Vladimir Poetin en de 9 mei parade.


Minister Heleen Herbert
Zondagmorgen is minister van Economische Zaken en Klimaat Heleen Herbert te gast bij Rick Nieman. Zijn ondernemingen goed voorbereid op een noodsituatie? De CDA-bewindsvrouw start een campagne om de weerbaarheid voor het bedrijfsleven te vergroten.  

Admiraal BD Rob Bauer
Voormalig Commandant der Strijdkrachten en voorzitter van het Militair Comité van de Navo Rob Bauer over de topontmoeting tussen president Donald Trump en president Xi Jinping. Over de nieuwe wereldorde waar China een steeds grotere plaats inneemt 

Ron Keller en Bart Groothuis
Rusland viert op 9 mei Overwinningsdag, traditiegetrouw met een grote militaire parade op het Rode Plein. Maar deze keer is het allemaal iets meer ingetogen. Wat zegt dit over de positie van president Poetin? Daarover voormalig topdiplomaat Ron Keller en VVD-Europarlemtariër Bart Groothuis.  

Shirin Musa
Oprichter Shirin Musa van Femmes for Freedom won onlangs in New York de Global Leadership Award. Zij kreeg de prestigieuze prijs voor haar baanbrekende werk op het gebied van vrouwenrechten, zoals haar strijd tegen huwelijkse gevangenschap.  

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 10 mei om 10.00 uur op NPO 1.


