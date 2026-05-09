Minister Heleen Herbert bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen minister Heleen Herbert, Shirin Musa van Femmes for Freedom en admiraal bd Rob Bauer over de topontmoeting tussen president Donald Trump en president Xi Jinping.
Ook te gast topdiplomaat Ron Keller en VVD-Europarlementariër Bart Groothuis over Vladimir Poetin en de 9 mei parade.
Minister Heleen Herbert
Zondagmorgen is minister van Economische Zaken en Klimaat Heleen Herbert te gast bij Rick Nieman. Zijn ondernemingen goed voorbereid op een noodsituatie? De CDA-bewindsvrouw start een campagne om de weerbaarheid voor het bedrijfsleven te vergroten.
Admiraal BD Rob Bauer
Voormalig Commandant der Strijdkrachten en voorzitter van het Militair Comité van de Navo Rob Bauer over de topontmoeting tussen president Donald Trump en president Xi Jinping. Over de nieuwe wereldorde waar China een steeds grotere plaats inneemt
Ron Keller en Bart Groothuis
Rusland viert op 9 mei Overwinningsdag, traditiegetrouw met een grote militaire parade op het Rode Plein. Maar deze keer is het allemaal iets meer ingetogen. Wat zegt dit over de positie van president Poetin? Daarover voormalig topdiplomaat Ron Keller en VVD-Europarlemtariër Bart Groothuis.
Shirin Musa
Oprichter Shirin Musa van Femmes for Freedom won onlangs in New York de Global Leadership Award. Zij kreeg de prestigieuze prijs voor haar baanbrekende werk op het gebied van vrouwenrechten, zoals haar strijd tegen huwelijkse gevangenschap.
'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 10 mei om 10.00 uur op NPO 1.
https://wnl.tv/programmas/wnl-op-zondag/
Meer artikels over Omroep WNL
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Wallonië
- Ziggo brengt alle wedstrijden VriendenLoterij Eredivisie via ESPN naar alle Nederlandse huiskamers
- Dit is 'The Voice of Holland' 2026
- Kijkcijfers: 6 en 7 mei 2026
- Minister Heleen Herbert bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
- Amy laat haar barbie-parel keuren in 'The Real Housewives of Antwerp'
- Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Groeiend succes voor Kai Merckx op JOE: extra show op vrijdagochtend
- Qmusic brengt K3 en Donnie samen voor het Foute Anthem van 2026
- Luistercijfers: Beste aprilmaand ooit voor radio van DPG Media
- JOE-dj's Coen & Sander gaan de strijd aan met de swipe-verslaving en introduceren 'Mei Smartphonevrij'
Multimedia SPOTLIGHT
-
'The Miniature Wife' is nu nieuw te zien op Streamz
-
Er zijn nieuwe verleidsters op 'Temptation Island'
-
Thomas Smith en Begijn le Bleu blikken terug op auditie 'SYTYCD'
-
Bart De Wever ongewoon in 'A-typisch'
-
'Heel Mijn Hart': Verliefdheid na verlies?
-
Check nu de teaser van 'House of the Dragon'
-
Annelies viert haar 25ste cosmetische ingreep met een Plastic is Fantastic-feest
-
Deze talenten stoten door naar de liveshows van 'The Voice'
-
Ward Lemmelijn toont geheim mentaal wapen
-
Heeft Alex Callier een nieuwe zangeres voor Hooverphonic gevonden?
-
Camilia Blereau doet Hugo Sigal schrikken in 'Familie'
-
Bloeit er iets moois in 'So You Think You Can Dance'?
-
Andy Peelman confronteert jonge ondernemer in 'Ze Zeggen Dat'
-
Nieuw seizoen 'Alloo bij de Wegpolitie' bij VTM GO+
-
Cross Battles beloven vuurwerk in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Dit is de afvaller na de vijfde aflevering van 'De Mol'
-
Nicky zoekt noodgedwongen grotere woning in 'Blind Gekocht'
-
Repetitie loopt mis in 'So You Think You Can Dance'
-
Dit is de releasedatum van 'Heartstopper Forever'
-
Kijk vrijdag eerste studioshow van 'So You Think You Can Dance'
-
Kijk nu de hilarische trailer van 'STRIKE!' op Streamz
-
Aster Nzeyimana over zijn mediatransfer in 'Achter de Schermen'
-
Cerina wijst Marthe en Matthias terecht in 'Huis Gemaakt'
-
Kijk nu de trailer van het nieuwe seizoen 'Temptation Island'
-
'Flashback' duikt in de wilde jaren van JIM
-
Dit is de afvaller na aflevering 4 van De Mol
-
'De Container Cup' is back baby!
-
Fehmy wordt opvallend stil in nieuwe woning
-
Kijk binnenkort het nieuwe seizoen van 'Amsterdam Centraal 24/7'
-
Het verjaardagsfeest van Kiki loopt volledig uit de hand
Kijktip van de dag
Alex neemt contact op met de politie. Hij heeft cruciale informatie: er staat nóg een aanslag gepland, vandaag nog. Het team schakelt in hoogste versnelling, maar Commander Francis waarschuwt: vertrouw Alex niet te snel. Terwijl de seconden wegtikken, moet Lana beslissen hoeveel ze durft te geloven van een man die alles te verliezen heeft.
'Trigger Point', om 21.00 uur op VRT Canvas.