Nieuw seizoen van 'Mighty Truckers' op Discovery

In een nieuw seizoen van 'Mighty Truckers' rijdt Discovery weer mee met enkele bevlogen vrachtwagenchauffeurs uit verschillende Europese landen, waaronder ook Nederland.

Hoe ziet hun hectische leven eruit in de kleine cabine die soms wekenlang hun woon- en werkplek op wielen is? Sebastian laat het al regelmatig zien op zijn eigen YouTube-kanaal, maar nu mogen ook onze camera’s mee.

De 40-jarige trucker uit Montfoort rijdt doorgaans naar Italië, wat ook zijn favoriete land is, onder meer vanwege het eten. Samantha uit Warten rijdt vooral op Duitsland. De 41-jarige komt uit een echte transportfamilie en heeft een zoon van 17 die bij zijn vader woont, omdat de opvoeding niet te combineren is met Samantha’s leven op de weg. Thomas (42) is leaddriver voor evenementen.

We volgen de trucker uit Houten tijdens een trip voor Cirque du Soleil, maar hij rijdt ook regelmatig voor grote concerten als Coldplay en Harry Styles. De 28-jarige Eef is een relatieve nieuwkomer in de truckerswereld. De Limburgse werkte vroeger in de paardensport en haalde om die reden haar vrachtwagenrijbewijs. Toen dat werk in de coronaperiode minder werd, besloot ze de weg op te gaan. Hoewel paarden nog steeds haar grote hobby zijn, geniet ze ook erg van haar nieuwe leven op de weg.

'Mighty Truckers', vanaf dinsdag 6 juni om 20.30 uur op Discovery.