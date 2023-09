Nieuw seizoen van 'Life After Lockup' op TLC

Verliefd zijn op een gevangene die je amper kunt bezoeken is al niet makkelijk – maar na diens vrijlating wordt het er ook niet altijd eenvoudiger op. Dat blijkt uit het nieuwe seizoen van 'Life After Lockup' waarbij zeven stellen gevolgd worden die elkaar leerden kennen toen een van de twee nog in de gevangenis zat.