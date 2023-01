Nieuw seizoen van 'Kinding Customs' op Discovery

Als de creatieve customcar-bouwer Dave Kindig iets in zijn hoofd heeft, dan zal het ook gebeuren. Ook als het nog nooit eerder gedaan is.

Zo besluit hij in het nieuwe seizoen van 'Kindig Customs' een 1971 Chevy Nova te verfraaien met een hardtop-design. Dat betekent dat de raamlijsten verwijderd worden zodat de auto een eruitziet als een stijlvolle convertible. Het is nooit eerder gedaan bij dit type auto en monteur Will heeft er dan ook zij handen vol aan. Want een raamlijst wegslijpen is niet zo moeilijk, zorgen dat de ramen daarna nog soepeltjes opengaan wél.

Maar Dave houdt van uitdagingen, of zoals hij het zelf zegt: 'Als het makkelijk zou zijn, doet iedereen het en is het niet meer cool.' Het is die filosofie waarmee hij zijn bedrijf groot heeft gemaakt en waarmee hij klanten van heinde en ver aantrekt. Ook deze Chevy Nova belooft weer een pareltje te worden, met naast de hardtop ook nog ingekorte bumpers, een modern motorblok en een fraaie nieuwe laklaag. Ook sleutelen ze dit nieuwe seizoen onder meer aan een 1975 Dodge Monaco, 1969 Camaro en een ’35 Roadster V8. En alle auto’s worden weer omgetoverd tot unieke ontwerpen zoals alleen Dave Kindig dat kan.

