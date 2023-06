Nieuw seizoen van 'Hoffman Family Gold' op Discovery

De drie generaties Hoffman zijn terug in Alaska om hun gouden dromen eindelijk waar te maken. Terwijl ze eigenlijk alle hoop hadden opgegeven en gestopt waren als goudzoekers, probeerden ze het vorig seizoen nog één keer.

Ze vonden een stuk grond dat extreem rijk aan goud lijkt te zijn, maar dat lastig te mijnen valt. Vooral hun oude machines waren vorig jaar niet opgewassen tegen de zware condities. Dus nemen ze in het nieuwe seizoen van 'Hoffman Family Gold' de gok om met compleet nieuw materieel de strijd aan te gaan. Nooit eerder werkten ze met zulke nieuwe en dure machines.

Om hun investeringen winstgevend te maken, moeten ze circa 30 kilogram aan goud uit de grond zien te halen. Anders is het beslist het allerlaatste seizoen dat we ooit van de Hoffmans zullen zien. Aan de professionele crew en de machines zal het niet liggen, maar kunnen de eigengereide Hoffmans wel onderling samenwerken? Vooral zoon Hunter begint zich steeds fermer uit te spreken, wat niet altijd goed valt bij vader Todd die nu eenmaal de operatie leidt. Is de familieband een voordeel of eerder een obstakel in dit cruciale seizoen?

'Hoffman Family Gold', vanaf maandag 26 juni om 20.30 uur op Discovery.