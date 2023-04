Nieuw seizoen van 'Gold Rush: Parker's Trail' op Discovery

De 28-jarige Parker Schnabel opende het vorige seizoen een nieuwe mijn in Alaska wat helaas uitliep op een complete deceptie.

Dit samen met het feit dat de landhuur in Yukon afliep, zorgt ervoor dat Parker in het nieuwste seizoen van 'Gold Rush: Parker's Trai'l genoodzaakt is drastische veranderingen door te voeren. Zo legt hij duizenden kilometers af om in de jungle en in de meest extreme goudmijnen van Zuid-Amerika zijn aflossing te zoeken. Het doel is namelijk om de daar diep in de grond verstopte 100 miljoen dollar aan goud te mijnen en daarmee het tij te keren.

Lukt het Parker deze beproeving te doorstaan en daarmee alles wat er op het spel staat te redden?

'Gold Rush: Parker's Trail', vanaf maandag 17 april om 20.30 uur op Discovery.