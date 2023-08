Nieuw seizoen van 'Gem Hunters Down Under' op Discovery

In een nieuw seizoen van 'Gem Hunters Down Under' gaan de edelsteenjagers van AustraliŽ weer op zoek naar glimmende glorie en een rijke toekomst. Ze gaan letterlijk down under in Central Queensland waar naar schatting nog voor miljoenen aan kostbare stenen in de grond zit, zoals het zeer gewilde saffier.

Jodie heeft zelfs haar eigen haar al in de blauwe kleur van deze kostbare edelsteen geverfd, omdat ze er zo verzot op is. Samen met haar partner Anthony hebben ze al hun spaargeld in hun business gestoken en tot nu toe zijn ze al aardig succesvol geweest. Anthony wil een deel van de stenen verkopen voor een investering in een nieuw gebied, maar Jodie kan er nog geen afstand van nemen.

Ook old timers Ray en Paul willen hun productie uitbreiden naar nieuw terrein en kopen een stuk grond dat in de afgelopen vijftig jaar al meerdere malen is doorzocht. Toch denkt Ray dat er nog genoeg edelsteen in de grond zit om rijk te worden. Todd en Brianna werken hard op hun eigen locatie, waarbij ze alles zelf doen: van het graven en slijpen van de stenen tot de verkoop in hun eigen webshop. Toch willen ook zij uitbreiden en maken een deal met de buren om in hun grond te mogen graven.

Omdat ze de helft van de opbrengst moeten delen, is de druk hoog om veel edelstenen te vinden. Het is hard werken en zoeken naar kleine spelden in een hooiberg, maar als ze geluk hebben, kunnen ze in een klap veel geld verdienen.

'Gem Hunters Down Under', vanaf vrijdag 1 september om 21.30 uur op Discovery.