Nieuw seizoen van 'Extreme Sisters' op TLC

Zussen die samen douchen en zelfs samen naar de wc gaan. Welkom bij het nieuwe seizoen van 'Extreme Sisters' waarin we zussen zien bij wie de band wel erg innig te noemen is.

Bekend uit het vorige seizoen zijn Anna en Lucy – naar eigen zeggen ‘world’s most identical twin’. Dat zal niet ver van de waarheid liggen, want de 36-jarige Australische tweeling neemt het woord identiek wel heel erg letterlijk. Ze wonen met dezelfde man, praten voortdurend tegelijk en kunnen geen seconde zonder elkaar. Zelfs bij de kapper moet ook alles precies hetzelfde gaan.

Niet alleen moet hun haar dezelfde lengte hebben, het moet ook op dezelfde manier geknipt, met evenveel knipjes in dezelfde tijd, nauwkeurige getimed met de stopwatch! Dan is de band tussen Jordan en Randi (25) nog mild te noemen, al zien zij zichzelf ook behoorlijk als een eenheid. Tot hun vreugde is het hun gelukt om ook een relatie te krijgen met een mannelijke tweeling (Daniel en Derek) al zijn die wat minder close. Toch is het plan om uiteindelijk met zijn vieren samen te wonen.

Dat niet alleen tweelingen een innige band kunnen hebben, bewijzen Ashley en Vee die zelfs niet eens een bloedband hebben. De twee stiefzussen vonden elkaar vroeger niet eens leuk, maar kregen een sterke band toen Vee het een keer opnam voor Ashley in een relationele kwestie. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk. En na de explosieve uitbarsting van vorig seizoen zijn ook Christina en Jessica weer terug in dit nieuwe seizoen om het goed te maken. Tenzij een nieuwe onthulling hen niet weer uit elkaar drijft…

'Extreme Sisters', vanaf donderdag 20 april om 22.30 uur op TLC.