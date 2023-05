Nieuw seizoen van 'Eating With My Ex: Going Dutch' nu ook te zien op TLC

De servetten zijn gestreken, de glazen opgepoetst en de messen geslepen... want vrijdag 28 april start namelijk weer een gloednieuw seizoen van 'Eating With My Ex: Going Dutch'!

In Nederland stíkt het schijnbaar nog steeds van de bekende ‘wrok-koesterende’ exen. Ook dít seizoen zit namelijk weer tjokvol reality ex-geliefden die elkaars bloed soms wel kunnen drinken… De ex-koppels schuiven bij 'Eating With My Ex: Going Dutch', na soms een lange ijzige strijd, weer bij elkaar aan tafel met als doel nader tot elkaar te komen. Maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden, dus moet de vinger eerst eens goed op de zere plek gelegd worden.

Tijdens een smakelijk drie gangen diner, krijgen beiden daarom per gang een pittige vraag voorgeschoteld. Deze stellen zij de ander met als ultiem doel: onbesproken zaken uitspreken en verzoening. Maar de kans dat dit resulteert in verhitte discussies, niet al te malse verwijten en daardoor zeer ongemakkelijke momenten aan tafel is des te groter... Kan er na het afrekenen nog een taxi naar huis worden gedeeld? Of blijft het haat en nijd tussen de exen?

'Eating With My Ex: Going Dutch', vanaf vrijdag 26 mei om 22.30 uur op TLC.