Nieuw seizoen van 'Dr. Pimple Popper' op TLC

Huiddokter Sandra Lee heeft al veel kwalen behandeld in haar leven, maar wordt soms toch nog verrast door een aandoening die ze niet eerder heeft gezien.

In dit nieuwe seizoen van 'Dr. Pimple Popper' krijgt ze te maken met enkele van deze primeurs. Ze gaat op speciaal huisbezoek bij een vrouw die zo’n ernstige vorm van eczeem heeft dat ze het risico loopt beide benen te verliezen.

In een ander geval behandelt ze een man wiens rug en gezicht bedekt zijn met honderden lipoomtumoren. De toegewijde dokter gaat elke uitdaging aan met een glimlach en liefde voor haar patiënten en hun huid. Voor degenen die alle hoop op een normaal leven verloren hebben is Sandra Lee hun laatste hoop.

In dit nieuwe boeiende seizoen komen we ook meer te weten van het persoonlijke leven van de vrouw achter de scalpel. Haar leven is duidelijk minder ‘oppervlakkig’ dan de aandoeningen die ze behandelt.

'Dr. Pimple Popper', vanaf maandag 1 mei om 21.30 uur op TLC.