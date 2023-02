Nieuw seizoen van 'Darcey & Stacey' op TLC

Darcey en Stacey zijn neergestreken in hun tweede huis in Miami om hun business verder uit te breiden én om nieuwe avonturen te ontdekken.

Gesteund door het succes van de Miami Swim Week, willen ze hun merk 'House of Eleven' verder uitbreiden naar winkels. Zeker na de breuk met Georgi is Darcey wel weer toe aan wat afleiding in dit nieuwe seizoen van 'Darcey & Stacey'.

Aan hun goede vriendin Leslie biecht ze op dat ze het nog wel moeilijk heeft met het stuklopen van de relatie en dat ze daarom nog geen behoefte heeft om met andere mannen te daten. Maar na wat aandringen van Stacey, weet Leslie Darcey toch te porren voor een afspraakje met een vriend op een bootfeest. Is Darcey toch klaar voor een nieuwe liefde?

Stacey richt zich ondertussen op haar bruiloft met Florian die ze toch door wil zetten, ondanks dat de geplande twin wedding van de twee zussen nu niet doorgaat. Darcey heeft er alle begrip voor, maar geeft toe dat ze het wel moeilijk vindt om haar zus straks wél naar het altaar te zien lopen. Maar wie weet komt er wel weer sneller een nieuwe liefde voor Darcey dan ze denkt. Aan haar vrolijke, flirterige en flamboyante uitstraling zal het zeker niet liggen.

'Darcey & Stacey', vanaf zaterdag 11 februari om 22.00 uur op TLC.