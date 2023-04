Nieuw seizoen van 'Aussie Gold Hunters' op Discovery

Australië is op dit moment het land waar het meeste goud gevonden wordt. Het leidt tot een 21-eeuwse gold rush waarbij talloze goudzoekers de Outback intrekken om hun gouden dromen waarheid te maken.

Onder hen Jacqui Buzetti en Andrew Leahy die diep in de tropische hitte en verraderlijke wildernis van de Palmer River in Queensland hun geluk beproeven. Geen ongevaarlijke trip, want het is de thuisbasis van de grootste krokodil ter wereld en een slang met het giftigste gif.

Maar het is ook de plek waar ooit drie miljard dollar aan goud werd gevonden tijdens de historische goudkoorts van de 19e eeuw. Is er nog genoeg over om hun bescheiden jaartarget van een halve kilo goud te halen?

Mijnbaas Brent Shannon van de Poseidon Crew heeft grotere plannen en zijn zinnen gezet op de rijkste goudgrond ter wereld in de staat Victoria. Hier werden ooit de allergrootste goudklompen gevonden zijn, waaronder The Precious met een gewicht van maar liefst 45 kilogram! Brent heeft als doel om ook zo’n megaklomp te vinden, maar eerst moet hij zijn mijnbouwbedrijf zien te verkopen voor hij aan de slag kan.

De Ferals gooien het over een andere boeg en hebben van de inheemse eigenaren, het Ngarluma-volk, twee weken toestemming gekregen om op het afgelegen Jarman-eiland en de omliggende kust te zoeken naar goud. Een idyllische plek om te verblijven, maar vinden ze ook genoeg om hun trip rendabel te maken?

