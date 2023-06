Nieuw seizoen van '90 Day Fiance: Before The 90 Days' op TLC

'90 Day Fiance: Before The 90 Days' is terug met 7 gloednieuwe koppels die zich voorbereiden om hun partner voor het eerst in het echt te ontmoeten.

Ook veelbesproken koppel, Gino en Jasmine, keert dit seizoen terug om uit te zoeken of ze hebben wat nodig is om hun relatie te laten werken. Daarnaast hopen ook de andere stellen de ware te hebben gevonden na hun internationale zoektocht.

Zoals Amanda wiens leven drastisch verandert wanneer ze online begint te chatten met Razvan, een Roemeense social media ster en acteur. Is Razvan, 26 jaar oud, wel klaar voor een leven met twee jonge kinderen? Militaire dierenarts Riley twijfelt ook aan zijn relatie en huurt zelfs een privédetective in om vast te stellen of hij de Vietnamese Violet kan vertrouwen.

Ander koppel Christian en Cleo ontmoetten elkaar bijna een jaar geleden op sociale media. Ondanks tegenwerking van een deel van zijn familie, is Christian enthousiast om haar te ontmoeten. Daarentegen weet de familie van Tyray niets van het bestaan van zijn relatie met Carmella.

David en Sheila praten al twee jaar elke dag met elkaar, maar alleen via sms omdat David doof is geboren en Sheila nauwelijks gebarentaal kent. Kan hun liefde zowel de cultuur als de communicatiehindernissen weerstaan?

De 43-jarige Meisha is online in contact gekomen met Nicola, een 46-jarige maagd die nog nooit een serieuze relatie heeft gehad en bij zijn moeder in Israël woont. Meisha vliegt naar Israël om hem eindelijk persoonlijk te ontmoeten in de hoop verloofd terug te komen.

Als laatste denkt de Texaanse Statler dat ze eindelijk onvoorwaardelijke liefde heeft gevonden bij haar Britse vriendin Dempsey. Maar als alles goed gaat, is Statler, zonder dat Dempsey het weet, van plan om naar Engeland te verhuizen..

Volg de verliefde Amerikanen tijdens hun eerste ontmoetingen in het buitenland en alle onverwachte verrassingen, culturele botsingen en dramatische wendingen in hun zoektocht naar ware liefde.

Dit seizoen is een explosie van emoties met alle hoogte- en dieptepunten van het daten over de hele wereld, terwijl huwelijksaanzoeken in het verschiet staan.

'90 Day Fiance: Before The 90 Days', vanaf vrijdag 30 juni om 20.30 uur op TLC.