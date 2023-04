Nieuw seizoen van '1000-lb Sisters' bij TLC

De zwaarlijvige zussen Tammy en Amy wogen ooit samen meer dan duizend Amerikaanse ponden, wat neerkwam op een slordige 450 kilogram.

Ze besloten om het roer om te gooien en samen de strijd aan te gaan met hun overgewicht. Voor Amy ging dat beter dan voor haar zus Tammy. In een eerder seizoen van '1000-lb Sisters' was al te zien hoe Amy wél voor een maagoperatie in aanmerking kwam, terwijl Tammy nog moest wachten, omdat ze nog niet voldoende was afgevallen.

Ondertussen raakte Amy zwanger en keek Tammy zelfs de dood in de ogen. In dit nieuwe seizoen is Tammy vastberaden om ook haar extreme overgewicht kwijt te raken. Weet ze, terwijl ze nog herstellende is, nu wel genoeg af te vallen om in aanmerking te komen voor een maagoperatie. Wordt dit het grote keerpunt in haar leven?

'1000-lb Sisters', vanaf maandag 10 april om 20.30 uur op TLC.