Nieuw seizoen van '1000-lb Best Friends' op TLC

De zwaarlijvige best friends Meghan, Vanessa, Ashely en Tina zijn terug en worstelen nog steeds om af te vallen. Meghan viert haar 44e verjaardag met de meiden op een rolschaatsbaan, maar moet constateren dat dat met haar gewicht geen makkie is.

De anderen durven het geeneens aan, bang dat ze iets breken en daardoor nog minder kunnen bewegen – en dus weer aankomen. Vooral Vanessa is daar bang voor aangezien ze net zo goed bezig is. Zes maanden na haar operatie heeft ze zichtbaar gewicht verloren en ze hoopt vurig dat het ook de 45 kilo is die Dr. Procter verwacht. Ze wil graag dat Meghan meegaat naar haar afspraak, maar die is bang dat de dokter ziet dat zij alleen maar is aangekomen en wil de confrontatie niet aan.

Tina en Ashley hopen in aanmerking te komen voor een operatie, maar Asley zit nog niet op het juiste gewicht. Voor Tina zorgt de stress van een overstroomd huis ervoor dat ze haar afslankregime niet goed kan volhouden. Kunnen de '1000-lb Best Friends' elkaar stimuleren in hun strijd tegen overgewicht? Vanessa laat in elk geval zien wat er mogelijk is, al heeft ook zij het soms nog wel moeilijk.

'1000-lb Best Friends', vanaf maandag 19 juni om 20.30 uur op TLC.