Nieuw seizoen 'The Real Housewives of Salt Lake City' te streamen op Hayu

Seizoen vier van 'The Real Housewives of Salt Lake City' is vanaf 6 september te streamen op Hayu. Dit seizoen keren Lisa Barlow, Heather Gay, Meredith Marks en Whitney Rose terug, samen met het bekende gezicht Angie Katsanevas.

De nieuwe huisvrouw Monica Garcia voegt zich bij de dames en Mary Cosby keert terug als vriendin. Dit gloednieuwe seizoen bevat kille familiedynamiek, spannende internationale reizen en een schokkend verraad dat geen van de vrouwen zag aankomen.

In dit seizoen maakt Lisa Barlow het weer goed met Meredith, een van haar oudste vriendinnen, alhoewel ze nog een lange weg te gaan hebben. Lisa dient haar new-wave Mormoonse levensstijl te evalueren wanneer haar oudste zoon, Jack, klaar is om het ouderlijk huis te verlaten. Hij probeert zijn plaats te vinden in de Mormoonse kerk en verkent de traditionele elementen van deze religie. Terwijl Lisa geniet van haar luxe leventje, stuit deze luxe en dure smaak sommige vrouwen tegen de borst. Dit leidt tot een confrontatie met de nieuwste huisvrouw Monica.

Monica Garcia wordt door haar vriendin Angie aan de groep geïntroduceerd, maar al snel blijken de vrouwen haar te kennen via een andere bekende. Monica is een verbannen ex-mormoon, voedt haar vier kinderen alleen op en runt haar bedrijf in babyproducten. Daarnaast ligt ze ook nog eens voor de tweede keer in scheiding met haar man en heeft ze een wispelturige relatie met haar moeder. Monica is direct, heeft een eigen mening en is nooit bang om voor haar mening uit te komen. Ze vindt het geen probleem om te zeggen wat ze denkt, zelfs als ze daardoor in de problemen komt met de andere vrouwen.

Het boek van Heather Gay was een succes. Ze verdiende een plek op de bestsellerlijst van de New York Times en kocht een nieuw huis voor haar gezin. Nadat ze de Mormoonse kerk publiekelijk ter discussie heeft gesteld, worstelen haar dochters met de gevolgen in de gemeenschap van Salt Lake City. Heather en Lisa zijn het eindelijk over iets eens met elkaar en 'Bad Weather' (Heather en Whitney) maakt stappen om hun vertrouwen in elkaar te herstellen, maar hun relatie is nog lang niet volledig hersteld.

Angie Katsanevas is samen met haar man Shawn eigenaar en uitbaatster van meerdere kapsalons in Salt Lake City. Wanneer er geruchten de ronde doen over hun huwelijk, gaat Angie op zoek naar de schuldige voordat de geruchten hun gezin schade toebrengen. Lisa staat trouw aan haar zijde terwijl Angie zich door de tumultueuze en steeds veranderende dynamiek van de groep navigeert.

Meredith Marks breidt haar succesvolle sieradenlijn verder uit en besteedt haar tijd aan goede doelen die haar nauw aan het hart liggen. Thuis gaat het goed met de kinderen en haar huwelijk met Seth is sterker dan ooit nu zij een podcast starten waarin ze advies geven en anekdotes uitwisselen. De spanningen tussen de vrouwen bereiken een hoogtepunt als Meredith ervan wordt beschuldigd bommetjes te droppen, zonder haar handen vuil te maken... alweer.

Whitney Rose richt zich op het lanceren van een nieuwe luxe sieradenlijn met aandacht voor spiritualiteit en genezing. Terwijl Justin weer aan het werk gaat en Whitney zich stort op de lancering van haar nieuwe merk, worstelt het stel om een balans te vinden tussen het leven als CEO en de zorg voor hun kinderen. Whitney en Heather werken aan vergeving en vertrouwen, maar haar relatie met Meredith is niet meer te redden na een beschuldiging die Meredith in het verkeerde keelgat schiet.

Na een jaar afwezigheid is Mary Cosby terug met haar unieke ongefilterde meningen. Haar vriendschap met Meredith is nog even sterk als altijd, maar ze worstelt om haar draai te vinden bij de andere dames. Ze probeert zich een weg te banen tussen oude wonden en potentiële nieuwe vriendschappen binnen de groep.

'The Real Housewives of Salt Lake City' is geproduceerd door Shed Media (een divisie van Warner Bros. Unscripted Television), met Lisa Shannon, Dan Peirson, Lori Gordon en Tamara Blaich als uitvoerende producers. Bovendien is Andy Cohen ook betrokken als uitvoerend producent.

