Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

zondag 10 mei 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Aardappelballetjes gevuld met scamorza, botersaus met salie en broccolini
Zweedse aardappelballetjes met licht gerookte kaas, salieboter en kort gegaarde broccolini.


Dinsdag: Schelvisschnitzel met venkelslaw en vastkookaardappelen
Gepaneerde en gebakken schelvis, slaw van venkel, ijsbergsla, appel en radijs met citroenmayonaise en gebakken Ratte du Touquet-aardappel.

Woensdag: Bavarois van banaan met karamelsaus en geroosterde pinda's
Een romig dessert met banaan, afgewerkt met gezouten blonde karamel, geroosterde pindanoten en witte en donkere chocoladeschilfers.

Donderdag: Kip in romige tomatensaus met gebakken aardappelen en sla
Stukken gebakken kip van de bout in een tomatensaus met kruidenkaas, goudbruin gebakken aardappelen en sla.

Vrijdag: Pad khee mao (drunken noodles)
Thaise rijstnoedels met gebakken rundsreepjes en Thaise basilicum in licht pikante saus.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Kijktip van de dag

'So You Think You Can Dance' (VTM)

Nog veertien dansers, of zeven duo's, zijn in de running. Van een zwoele paso doble tot een klassieke Weense wals: iedereen geeft het beste van zichzelf. De dansers trekken ook naar Carré in Amsterdam voor een inspirerend bezoek aan de musical 'West Side Story'.

'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.

