Nieuw programma 'Mega Marine Machines' op Discovery

Nederland kan natuurlijk niet ontbreken in een programma over de meest indrukwekkende maritieme machines. Het nieuwe programma 'Mega Marine Machines' begint dan ook daar.

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel ligt en is al eeuwen voorloper in het bedenken van slimme oplossingen om de voeten droog te houden. Zeker met de stijgende zeespiegel en dalende bodem is dat urgenter dan ooit.

Het programma laat onder meer de werking zien van de Maeslantkering, de stormvloedkering die bestaat uit twee enorme stalen deuren die elk langer zijn dan de Eiffeltoren en het laatste onderdeel is van onze Deltawerken. Ook neemt het een kijkje bij het verhogen van een dijk bij Delfzijl en legt het uit waarom de Afsluitdijk onlangs helemaal aangepast moest worden om ook voor de toekomst ons land te beschermen tegen het wassende water.

'Mega Marine Machines', vanaf zondag 6 augustus om 20.30 uur op Discovery.