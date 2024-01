Nieuw programma 'Fixer To Fabulous' op HGTV

Wie in Betonville, Arkansas zijn oude huis wil verbeteren, kan niet om Dave en Jenny Marrs heen. Dit creatieve echtpaar knapt historische huizen op en maakt van ouderwetse indelingen weer leefbare woonruimtes in een fantastische stijl.

In het nieuwe programma 'Fixer To Fabulous' is te zien waar hun krachten liggen. Zo helpen ze in de eerste aflevering een gezin uit Austin dat een boerderij in Betonville heeft gekocht. Zij wilden graag buiten leven met dieren en werden verliefd op de omgeving.

Alleen is het huis uit de jaren tachtig niet echt wat ze willen. Het is hokkerig met veel muren en mist eigenlijk een slaapkamer voor hun grote gezin met vier kinderen. Dave en Jenny kijken dwars door alle muren heen en zien veel potentie om dit wat saaie huis om te toveren tot een klassieke plattelandswoning met voldoende ruimte en een gezellige veranda aan de voorkant.

De eigenaren zijn door het dolle heen als ze het resultaat zien.

'Fixer To Fabulous', vanaf donderdag 25 januari om 20.30 uur op HGTV.