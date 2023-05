Nieuw programma 'Body Invaders' op TLC

Ongenode gasten die ons lichaam binnendringen en er alleen nog met hulp van artsen uit kunnen komen. Nee, we praten hier niet over geniepige bacteriŽn, virussen of parasieten, maar over ijzeren pinnen, scharen of zelfs speren die tijdens een ongeluk het lichaam doorboorden van verschillende slachtoffers die het gelukkig nog kunnen navertellen.