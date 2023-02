Netflix presenteert trailer van vijfde seizoen 'Formula 1: Drive to Survive'

In het nieuwe seizoen van 'Formula 1: Drive to Survive' worden fans opnieuw meegenomen achter de schermen van de Formule 1. Uit eerste hand zien we hoe de coureurs en teams zich voorbereiden op de strijd om het wereldkampioenschap van 2022.

De serie onthult nooit eerder vertoonde beelden en interviews met de grootste namen uit de sport. 'Formula 1: Drive to Survive' wordt geproduceerd door Academy-Award winnaar James Gay-Rees (Amy, Senna) en Paul Martin (Diego Maradona) voor Box to Box Films.

Aflevering 1 - The New Dawn

Wanneer het raceseizoen begint in Bahrein, hoopt Ferrari met hun nieuwe auto’s eindelijk de top te bereiken. Haas neemt een groot risico door last-minute een coureur te wisselen.

Aflevering 2 - Bounce Back

Mercedes teambaas Toto Wolff probeert de onverwachte tegenslagen van het team te managen, terwijl Lewis Hamilton een turbulente rit maakt in één van de nieuwe auto’s.

Aflevering 3 - Like Father, Like Son?

Crashes en kosten stapelen zich op voor Haas, terwijl Mick Schumacher er alles aan doet om zich aan zijn team te bewijzen en eervol in zijn vaders voetsporen te treden.

Aflevering 4 - Matter Of Principal

Het team van Ferrari voelt de druk van de hoge verwachtingen tijdens een nieuw prestigieus evenement in Miami en een belangrijke race in Silverstone.

Aflevering 5 - Hot Seat

Terwijl het team van Red Bull probeert hun voorsprong op Ferrari te behouden, zijn alle ogen gericht op Sergio 'Checo' Pérez tijdens een dramatische Grand Prix van Monaco.

Aflevering 6 - Pardon My French

De inspanningen van Otmar Szafnauer om Alpine in te halen werpen hun vruchten af - totdat een nieuwe ronde van de stoelendans zijn toekomstplannen op losse schroeven zet.

Aflevering 7 - Nice Guys Finish Last

De toekomst van Daniel Ricciardo begint onzeker te worden wanneer McLaren's teammanagers hun zinnen zetten op nieuw talent, terwijl Alpine de juiste weg voorwaarts probeert uit te stippelen.

Aflevering 8 - Alpha Male

Als Pierre Gasly aankondigt dat hij Alpha Tauri gaat verlaten, wordt Yuki Tsunoda geconfronteerd met het verlies van een teamgenoot én een vriend. Kan hij laten zien dat hij klaar is om te leiden?

Aflevering 9 - Over The Limit

Met beide kampioenschappen binnen handbereik krijgt het team van Red Bull te maken met heftige beschuldigingen dat ze vals zouden hebben gespeeld door een uitgavenlimiet te overschrijden.

Aflevering 10 - End Of The Road

Het seizoen nadert zijn ontknoping in Abu Dhabi, waar Ferrari vecht om Mercedes af te houden en McLaren hoopt op een wonder om Alpine in te halen.

'Formula 1: Drive to Survive' seizoen 5 is vanaf 24 februari exclusief te zien op Netflix.