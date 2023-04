Netflix onthult eerste beelden van het zesde seizoen van 'The Crown'

'The Crown', geïnspireerd op historische gebeurtenissen, brengt het leven van koningin Elizabeth II en de politieke en persoonlijke gebeurtenissen die haar bewind hebben gevormd gedramatiseerd in beeld.

Met een nieuw decennium in zicht, begint prins William aan de universiteit in St Andrew's, vastbesloten om een zo normaal mogelijk leven te leiden nu het nog kan. Kate Middleton uit Berkshire begint ook aan de universiteit. Wanneer ze elkaar voor het eerst op de campus ontmoeten, begint een nieuwe romance en daarmee een nieuwe toekomst voor 'The Crown'.

Ed McVey speelt de rol van prins William in de latere afleveringen van dit zesde seizoen. Dit is ook meteen het debuut van Ed, die in 2021 afstudeerde aan het Drama Centre London.

Een tweede nieuwkomer is Meg Bellamy. Zij werd gecast als Kate Middleton na het insturen van een auditie na een castingoproep op social media.

Ed en Meg filmden voor de komende serie eerder dit jaar in St Andrews, Schotland - en genoten van enkele van de echte locaties die hun personages twintig jaar geleden bezochten. Onderstaande foto achter de schermen toont Ed en Meg poserend voor het Northpoint Café in St Andrews waar Kate naar verluidt 'Wills ontmoette'.

Cast: Imelda Staunton (koningin Elizabeth II), Jonathan Pryce (prins Philip), Lesley Manville (prinses Margaret), Dominic West (prins Charles), Elizabeth Debicki (prinses Diana), Claudia Harrison (prinses Anne), Olivia Williams (Camilla Parker Bowles), Jonny Lee Miller (John Major), Salim Daw (Mohamed Al Fayed) en Khalid Abdalla (Dodi Fayed).

Afleveringen: 10 x 60 minuten

Creatie en script: Peter Morgan

Uitvoerende producenten: Peter Morgan, Suzanne Mackie, Andy Harries, Stephen Daldry, Matthew Byam Shaw, Robert Fox en Jessica Hobbs

'The Crown' is later dit jaar te zien op Netflix.