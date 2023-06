Netflix onthult definitieve cast van 'Squid Game' seizoen 2

Netflix onthult de overige cast voor het tweede seizoen van de wereldwijde hit 'Squid Game', na de bekendmaking van de eerste castleden eerder deze maand tijdens Tudum.

Deze week kwamen de castleden en showrunners bij elkaar voor hun eerste 'table read'. Van opkomende sterren tot ervaren acteurs, de cast bestaat uit een breed scala aan talent en ervaringen. Regisseur Hwang Dong-hyuk, die een Emmy won voor het eerste seizoen, keert terug om het tweede seizoen te regisseren en te produceren. De productie van 'Squid Game' seizoen 2 start later dit jaar.

De extra cast bestaat uit:

Park Gyu-young: Park is bekend van haar rol in de Netflix-serie 'Sweet Home' seizoen 1 en 2. Daarnaast speelt ze de hoofdrol in de aankomende Netflix-serie 'Celebrity'.

Jo Yu-ri: Jo is de zangeres en actrice en bekend als voormalig lid van de Zuid-Koreaans-Japanse meidengroep Iz*One.

Kang Ae-sim: Kang is een gerespecteerde theater- en musicalactrice in Korea. Met haar optreden in de tv-serie 'Be Melodramatic' en de Netflix-serie 'Move to Heaven' liet ze een diepe indruk achter.

Lee David: Lee is bekend om zijn bijrollen in de film 'The Fortress' van regisseur Hwang en de film 'Svaha: The Sixth Finger'.

Lee Jin-uk: hij had de hoofdrol in de Netflix-serie 'Sweet Home' Seizoen 1 en 2. Daarnaast had hij rollen in verschillende Koreaanse drama's en films, waaronder een van de grootste films van regisseur Hwang, 'Miss Granny'.

Choi Seung-hyun: Choi is zanger en acteur en heeft in verschillende Koreaanse films en tv-series gespeeld, waaronder 'Tazza: The Hidden Card' en 'Commitment'.

Roh Jae-won: Roh maakte zijn acteerdebuut in 2021 en kreeg snel erkenning door films als 'Missing Yoon' en 'Ditto'.

Won Ji-an: Won maakte een indrukwekkend debuut in het eerste seizoen van de Netflix-serie 'D.P.'

Aangekondigde cast voor squid game seizoen 2

Lee Jung-Jae, Lee Byung-Hun, Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Gyu-Young, Park Sung-Hoon, Jo Yu-Ri, Wi Ha-Jun, Yang Dong-Geun, Kang Ae-Sim, Lee David, Lee Jin-Uk, Choi Seung-Hyun, Roh Jae-Won, Won Ji-An met Gong Yoo

Over de serie

Regisseur: Hwang Dong-hyuk

Uitvoerende producenten: Hwang Dong-hyuk, Kim Ji-yeon

Schrijver: Hwang Dong-hyuk

Productiebedrijf: Firstman Studio