Netflix onthult de eerste beelden van 'Tour de France: Unchained'

Netflix heeft de releasedatum en eerste beelden van 'Tour de France: Unchained' vrijgegeven. De documentaireserie over de iconische wielerwedstrijd is vanaf 8 juni exclusief te zien op Netflix.

In 'Tour de France: Unchained' wordt de kijker meegenomen achter de schermen van de meest prestigieuze wielerrace ter wereld. Van renners tot ploegleiders, elk personage wordt gevolgd om de vele belangen en strategieën te begrijpen die schuilgaan achter deze iconische wedstrijd die wordt uitgezonden in maar liefst 190 landen. De teams van AG2R Citroën, Alpecin-Fenix, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ cycling Team, Ineos Grenadiers, BORA-hansgrohe, Team Jumbo-Visma en Team Quick-Step Alpha Vinyl onthullen hun voorbereidingen, hun tactieken en hun emotionele reis naar de finish in Parijs.

De serie wordt geproduceerd door QuadBox, een in Parijs gevestigde joint venture tussen Box to Box Films en Quad.

'Tour de France: Unchained' is vanaf 8 juni wereldwijd te zien op Netflix.