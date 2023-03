Netflix kondigt twee nieuwe Nederlandse films aan

Netflix kondigt twee Nederlandse komedietitels aan - de film 'The Dadchelor' van Jon Karthaus en Daan van den Nouweland en 'Bad Boa's' in samenwerking met Jandino Asporaat die ook de hoofdrol speelt in de film.

Dit werd bekendgemaakt tijdens een event op het EMEA-hoofdkantoor van Netflix in Amsterdam waarbij co-CEO Greg Peters en Executive Chairman Reed Hastings aanwezig waren.

'The Dadchelor' - een komedie van makers Jon Karthaus en Daan van den Nouweland - vertelt het verhaal van de uber-verantwoordelijke Mark. Mark staat op het punt vader te worden en gaat op een schijnbaar onschuldig Dadchelor-weekend, dat volledig uit de hand loopt en zelfs het leven van z’n vrienden op het spel zet. Productiebedrijf: Johnnywood / NRG Productions.

'Bad Boa’s' is een komediefilm in samenwerking met Jandino Asporaat, één van de meest populaire comedians van Nederland die ook de hoofdrol speelt in de film. Wanneer Ramon (34), een goedbedoelende maar nauwelijks effectieve boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) te horen krijgt dat hij een terminale ziekte heeft, wil hij de dagen tot aan zijn dood besteden aan het leefbaar maken van zijn buurt. Wanneer hij en zijn nieuwe partner Ferry per ongeluk een grote drugsvangst in handen krijgen, ziet Ramon dit als een kans om de drugsbende uit te schakelen. De baas van de onderwereld, El Muestro, heeft echter heel andere ideeën en neemt de twee fietsende handhavers niet serieus. Dat blijkt een vergissing… Productiebedrijf: Huntu, een samenwerking van Het Huis van Asporaat en Kaap Holland Film.

De volgende films van Nederlandse en Belgische bodem verschijnen dit jaar al op Netflix: de psychologische thriller 'Noise', de romcom 'Oei, ik groei!' en 'Happy Ending' - de debuutfilm van Joosje Duk, winnaar van Netflix’ New Voices Contest in 2021. Ook een tweede film van Shady El-Hamus zal later dit jaar op Netflix te zien zijn, net als 'Ferry: De Serie': de langverwachte prequel van 'Undercover'.