Netflix deelt trailer en releasedatum psychologische thriller Noise

Netflix onthult de trailer en releasedatum van de psychologische thriller 'Noise'. In de film zien we hoe Matt, een kersverse vader, met zijn gezin verhuist naar zijn ouderlijk huis waar hij een familiegeheim ontdekt.

De Belgisch-Nederlandse cast bestaat uit bekende namen zoals Ward Kerremans, Sallie Harmsen, Johan Leysen, Jesse Mensah en Lize Feryn. De film is vanaf 17 maart wereldwijd te zien op Netflix.

Over 'Noise'

In de film volgen we het leven van Matt, een succesvolle influencer die recentelijk vader is geworden van Julius. Wanneer Matt met zijn gezin dicht bij zijn dementerende vader gaat wonen, ontdekt hij een aantal duistere familiegeheimen. Hij begint een onderzoek, dat als gevolg meer familiedrama's ontrafelt dan verwacht. De vrouw van Matt, Liv, maakt zich ernstige zorgen en doet er alles aan om Matt niet te verliezen. Is ze nog op tijd?

Cast: Ward Kerremans, Sallie Harmsen, Johan Leysen, Jesse Mensah, Lize

Feryn en Jennifer Heylen

Schrijvers: Robin Kerremans, Hasse Steenssens en Steffen Geypens

Regisseur: Steffen Geypens

Productiehuis: Caviar

Producenten: Caviar in samenwerking met Lompvis en de steun van Screen Flanders